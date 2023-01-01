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Корректировка таможенной

стоимости

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Как правильно оспорить корректировку таможенной стоимости (КТС)?
Если вы читаете данный текст, то вероятно по вашей декларации уже принято решение о корректировке таможенной стоимости или таможенный инспектор предлагает вам внести на счет таможни обеспечение (денежный залог), а это значит вы близки к КТС, так как у вас уже назначена дополнительная проверка.
Что делать в этой ситуации?
  • Если вы декларируете товар самостоятельно, без участия таможенного представителя (брокера) то советуем не торопиться и внимательно прочитать решение о проведении дополнительной проверки, поскольку именно из него следует, что именно не устроило инспектора вашей таможенной стоимости и возможно в дальнейшем это послужит основанием для КТС.
  • Если вы работаете, через брокера, то не спешите соглашаться на все что он вам говорит, так как очень часто брокер не хочет идти на конфликт с таможней и предлагает клиенту заплатить, поскольку иначе будет дороже…
    Да с этим трудно спорить, можно один раз и заплатить, но не думайте, что таможня на этом остановиться, при регулярных поставках, это будет носить систематический характер.
  • Прочитали решение и если вам понятны претензии таможни, часть документов вы уже сдали, а другие можете оперативно (максимальный срок 10 рабочих дней на дополнительную проверку) собрать, не теряйте время и собирайте документы (прайс-лист, ведомость банковского контроля, товарные накладные об оприходовании товаров и т.д. и т.п.).
  • Вы собрали все необходимые документы и направили их в таможню, но инспектор не торопиться выпустить ваш груз и настаивает, что без денежного залога вам товар не видать. Да это распространенная ситуация, так они наполняют казну. Но с этим можно бороться, поскольку основанием для проведения дополнительной проверки были признаки о недостоверности документов в части занижения таможенной стоимости и инспектор хотел увидеть документы.
  • Помните, после того как вы предоставили документы, а декларация не выпущена в свободный оборот у таможенного инспектора все 2 варианта действий:
    • Таможенная стоимость подтверждается инспектором и товар выпускается.
    • Принимается решение о корректировке таможенной стоимости, после чего у вас возникает обязанность скорректировать декларацию и уплатить таможенную пошлину.
  • Запрос таможенным инспектором новых документов уже не возможен, это будет нарушением процедуры проверки.
  • В дальнейшем вы вправе оспорить данное решение в вышестоящий таможенный орган или в суд.
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Корректировка стоимости на таможне

Если вы соглашаетесь на выпуск товаров под денежный залог, то сроки проведения проверки существенной увеличиваются (1 — 3 мес.), а вы гарантированно остаетесь без денег на период от 3 — 6 мес.

Как показывает наша практика с данным произволом таможни можно бороться, наши таможенные юристы обладают уникальным опытом взаимодействия с различными таможнями (Шереметьевская, Внуковская, Домодедовская, Балтийская, Нижегородская, Находкинская, Курская, Новороссийская, Смоленская, Ярославская) и в большинстве споров решения о признании незаконными действий по корректировке таможенной стоимости принимаются в пользу наших клиентов.

КТС таможня

Также вы можете посмотреть видео на нашем Ютуб канале по вопросу корректировки таможенной стоимости.
Как оспорить корректировку таможенной стоимости I Ведомственный контроль I Оспаривание в суде

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