Корректировка таможенной стоимости

Если вы работаете, через брокера, то не спешите соглашаться на все что он вам говорит, так как очень часто брокер не хочет идти на конфликт с таможней и предлагает клиенту заплатить, поскольку иначе будет дороже…

Да с этим трудно спорить, можно один раз и заплатить, но не думайте, что таможня на этом остановиться, при регулярных поставках, это будет носить систематический характер.