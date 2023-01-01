Корректировка таможенной стоимости

Если вы соглашаетесь
на выпуск товаров под денежный залог, то сроки проведения проверки существенной увеличиваются
(1 — 3 мес.), а вы гарантированно
остаетесь без денег
на период от 3 — 6 мес.
Как показывает наша практика
с данным произволом таможни можно бороться
, наши таможенные юристы обладают уникальным опытом
взаимодействия с различными таможнями (Шереметьевская, Внуковская, Домодедовская, Балтийская, Нижегородская, Находкинская, Курская, Новороссийская, Смоленская, Ярославская) и в большинстве споров решения о признании незаконными действий по корректировке таможенной стоимости принимаются в пользу наших клиентов.