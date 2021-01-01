Эффективная помощь = Оперативная помощь

Таможенные споры – это в большинстве случаев споры с государством, потому тут, как нигде, важна оперативность.



Мы настоятельно ратуем за наиболее радикальный подход к делу: если подавать иск, то немедленно, если требовать компенсации, то максимальной!



Мы никогда не даем своим клиентам 100% гарантий, разве что только в исключительных случаях, потому что в условиях российской системы таможенного законодательства что-либо гарантировать, значит – лицемерить.



Это не для нас и не про нас.



Прозрачность и честность – то, на чем мы строим наше сотрудничество и этого же требуем от своих клиентов.