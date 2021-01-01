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Универсальность – это просто отличное качество для всего, что не касается правоприменительной практики. Да, существуют единичные специалисты, которым все же удается сохранять одинаковый уровень профессионализма сразу в нескольких отраслях права. Для этого нужно идеальное знание основной законодательной базы и всех принимаемых подзаконных актов, стабильная практика не только в предоставлении устных консультаций, но и в разрешении споров, касающихся конкретных правоотношений. Только таким образом можно поддерживать свою высокую квалификацию. Мы придерживаемся однозначной позиции – если хочешь делать что-то хорошо, уделяй этому максимум своего времени и усилий! Потому неспроста ограничили круг своей деятельности только таможенным законодательством!