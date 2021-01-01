 
Таможенная и ВЭД юридическая помощь

Таможенный
юрист

Юридическое сопровождение ВЭД
> 95%
выигранных дел
> 7000
дел в практике
> 10
лет опыта в таможенной практике

Наши услуги

Абонентское юридическое обслуживание
Оспаривание решений таможенных органов
Корректировка таможенной стоимости
Таможенный аудит
Незаконные действия таможенных органов
Таможенный консалтинг
Физическим лицам

Юридическое сопровождение по делам об административных правонарушениях
Таможенные правонарушения
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Эффективная помощь = Оперативная помощь
Таможенные споры – это в большинстве случаев споры с государством, потому тут, как нигде, важна оперативность.

Мы настоятельно ратуем за наиболее радикальный подход к делу: если подавать иск, то немедленно, если требовать компенсации, то максимальной!

Мы никогда не даем своим клиентам 100% гарантий, разве что только в исключительных случаях, потому что в условиях российской системы таможенного законодательства что-либо гарантировать, значит – лицемерить.

Это не для нас и не про нас.

Прозрачность и честность – то, на чем мы строим наше сотрудничество и этого же требуем от своих клиентов.
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Добро пожаловать на сайт томоженного юриста!

Универсальность – это просто отличное качество для всего, что не касается правоприменительной практики. Да, существуют единичные специалисты, которым все же удается сохранять одинаковый уровень профессионализма сразу в нескольких отраслях права. Для этого нужно идеальное знание основной законодательной базы и всех принимаемых подзаконных актов, стабильная практика не только в предоставлении устных консультаций, но и в разрешении споров, касающихся конкретных правоотношений. Только таким образом можно поддерживать свою высокую квалификацию. Мы придерживаемся однозначной позиции – если хочешь делать что-то хорошо, уделяй этому максимум своего времени и усилий! Потому неспроста ограничили круг своей деятельности только таможенным законодательством!

Виктор Богданов, основатель практики, таможенный юрист

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